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Британия выделила $1,6 млрд на суперкомпьютер для прогноза погоды

18.02.2020 01:03

В Великобритании метеорологической службе Met Office выделят 1,6 млрд долларов на приобретение нового суперкомпьютера, который способен более точно прогнозировать погоду.
Сейчас Met Office использует суперкомпьютер Cray XC40, который работает с 2014 года, но его мощности не хватает для обработки данных.

Новая система должна быть введена в эксплуатацию в 2022 году. Ожидается, что новый суперкомпьютер создаст цифровую модель атмосферы и разделит ее на квадраты размером не более 1000 метров.

Прогноз будет производиться в каждом небольшом квадрате, а это позволит даже указывать, где лучше всего размещать заградительные конструкции в случае наводнения.

Помимо этого, новый суперкомпьютер будет выполнять и другие задачи.

К примеру, Великобритания ожидает, что он поможет в проектировании новых медикаментов и разработке систем хранения энергии.

В 2022 году новый суперкомпьютер должен быть запущен, а через пять лет модернизован, и в итоге он станет в 20 раз мощнее, чем существующий Cray XC40.

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