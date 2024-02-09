Brilliant Labs представил AR-очки Frame для повседневного использования

В апреле ожидается выпуск нового продукта от сингапурской компании Brilliant Labs, это будут AR-очки под названием Frame.

Аксессуар, весом всего 39 грамм, предназначен для повседневного использования, очки получили дисплей с разрешением 640×400. Они обладают интегрированным мультимодальным искусственным интеллектом Noa, разработанным Brilliant Labs. Интерес к этому проекту проявил инвестор Джон Ханк, генеральный директор компании Niantic, известной своей работой над аугментированной реальностью, включая игру Pokemon Go. Стоимость инвестиции не разглашается.

AR-очки Frame с Noa предоставляют возможности визуальной обработки, генерации изображений и перевода при помощи нескольких AI-моделей. Среди них персональный ассистент Perplexity AI, стабилизация изображений Stable Diffusion, текстовая генерация GPT4 от OpenAI и система распознавания речи Whisper. Очки Frame разработаны для ежедневного использования и могут быть использованы с определенными линзами по рекомендации врача.

Продукт Frame является продолжением успешного проекта компании Brilliant Labs. Очки Frame, помимо своей удобности и легкости в повседневном использовании, останутся открытыми для разработчиков и будут поддерживать возможность настройки параметров AI-моделей Noa. Ориентировочная цена очков составит $349, а начало продаж запланировано на апрель.

Источник: ferra