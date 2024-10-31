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Бренд Xiaomi представил Mi Band 9 Pro

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Xiaomi представила новые смарт-часы Smart Band 9 Pro, которые стали одним из двух новых носимых устройств компании. Они оснащены 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддерживают NFC-платежи и более 150 спортивных режимов.

Бренд Xiaomi представил Mi Band 9 Pro

Максимальная яркость дисплея составляет 1200 нит, а стартовая цена — 399 юаней (5 400 руб.).

Эта модель вышла всего через два месяца после дебюта Smart Band 9. Smart Band 9 Pro похожа на обычные смарт-часы благодаря прямоугольному дисплею и имеет частоту обновления 60 Гц.

Корпус устройства сделан из алюминия, его толщина составляет 10,8 мм, а вес — 24,5 г. Часы водонепроницаемы на глубине до 5 АТМ и могут работать до 21 дня без подзарядки.

Бренд Xiaomi представил Mi Band 9 ProБренд Xiaomi представил Mi Band 9 Pro

Smart Band 9 Pro доступен только в Китае в разных цветах и с различными ремешками. Цены на устройства в Китае варьируются от 399 юаней (5400 руб.) до 449 юаней (6100 руб.) с кожаным ремешком.

Когда новые часы появятся на международных рынках, пока неизвестно, но ожидается, что это произойдет в ближайшие месяцы.

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