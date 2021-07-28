KUMI, бренд умных носимых устройств, известный своими смартфонами и наушниками, в ближайшие недели расширит свой портфель продуктов AIOT новыми носимыми устройствами, беспроводными наушниками, зарядными устройствами GaN и многим другим.

Компания уже продает несколько своих умных часов и наушников по всему миру. Но если вы никогда не слышали о бренде, вот краткая предыстория.

Название «KUMI» происходит от двух разных китайских слов: «KU», что означает инновационные технологии, и «MI», что означает лучшую жизнь. Бренд стремится сделать жизнь лучше, используя новые инновационные технологии. У компании уже есть портфель умных часов, умных браслетов и наушников, которые продаются через такие платформы, как Aliexpress.

Бренд Nos расширяет свое присутствие по всему миру, предлагая продукты, основанные на новейших технологиях, после успешного регионального запуска.

Источник — Astera.