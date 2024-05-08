Бренд TECNO представил новые смартфоны POVA 6 и POVA 6 Neo

TECNO презентовала свою новую линейку смартфонов серии POVA 6, включающую модели POVA 6 и POVA 6 Neo. Компания анонсировала начало продаж этих устройств, предлагая пользователям лучшие характеристики и функциональность в своем ценовом сегменте.

Одной из основных особенностей смартфона TECNO POVA 6 является его сверхъемкий аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает ультра-зарядку мощностью 70 Вт. Даже при низком уровне заряда, устройство способно работать до 3 часов в режиме навигации, до 2 часов в играх или до 3 часов активного общения в социальных сетях.

При критически низком уровне заряда в 1%, пользователь может завершить все важные процессы, такие как телефонные звонки или сохранение игрового прогресса. Кроме того, смартфон поддерживает реверсивную проводную зарядку мощностью 10 Вт.

TECNO POVA 6 Neo, с другой стороны, оснащен аккумулятором емкостью 7000 мАч, обеспечивающим еще больший запас энергии. Согласно тестам, смартфон может работать до 13 часов в играх, до 49 часов в режиме звонков и даже до целых суток в режиме навигации. Быстрая зарядка мощностью 33 Вт позволяет восстановить энергию устройства всего за 90 минут.

Оба смартфона оснащены процессором MediaTek G99 Ultimate, который обеспечивает высокую производительность и плавную работу в различных сценариях использования.

У них также есть впечатляющий объем внутренней памяти — 256 Гб, который можно расширить еще на 1 Тб с помощью карты памяти microSD. Оперативная память POVA 6 Neo составляет 8 Гб с возможностью расширения до 16 Гб, а POVA 6 имеет 12 Гб оперативной памяти, расширяемой до 24 Гб. Такие объемы памяти обеспечивают быструю и плавную работу устройств.

Что касается дисплеев, TECNO POVA 6 оснащен ярким AMOLED экраном с диагональю 6.8″, разрешением FHD+ (1080×2436) и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает детализированную и плавную картинку. POVA 6 Neo имеет большой LCD-экран с диагональю 6.8″, частотой обновления кадров 120 Гц и разрешением FHD+ (2460×1080).

TECNO POVA 6 и POVA 6 Neo также имеют улучшенные камеры. Основная камера POVA 6 имеет разрешение 108 Мп, а селфи-камера — 32 Мп. Селфи-камера поддерживает различные тона подсветки, что позволяет создавать качественные селфи и комфортно общаться по видеосвызову. У POVA 6 Neo основная камера имеет разрешение 64 Мп, а селфи-камера — 16 Мп.

Оба смартфона работают на операционной системе Android 12, предлагая пользователю последние функции и возможности. Они также поддерживают двойную SIM-карту и разблокировку по отпечатку пальца.

Что касается цен, то на TECNO POVA 6 стоимость составляет 25 990 рублей за версию 256 Гб + 8 Гб и 28 990 рублей за 256 Гб + 12 Гб, POVA 6 Neo — 18 990 рублей и 20 990 рублей за 128 Гб + 8 Гб и 256 Гб + 8 Гб соответственно.

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