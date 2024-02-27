Бренд Tecno представил инновационного робота-собаку Dynamic 1

На выставке MWC Barcelona 2024 компания Tecno удивила посетителей своей новейшей разработкой — роботизированной собакой Dynamic 1, которая открыла новую эру взаимодействия между людьми и машинами.

Dynamic 1 — это не просто обычная робот-собака. Она обладает умом и скоростью, позволяющими ей выполнять самые разнообразные команды.

Благодаря мощному крутящему моменту в 45 Н·м и инновационной системе охлаждения коленных суставов, Dynamic 1 без проблем справляется с подъемом по лестницам и может даже подать лапу в знак приветствия.

Но это еще не все — с помощью четырех AI-микрофонов, робот способен распознавать голосовые команды, что делает его еще более удобным в использовании. Кроме того, управление Dynamic 1 возможно через специальное мобильное приложение или пульт ДУ.

Основой функциональности Dynamic 1 является передовая технология AI HyperSense Fusion, позволяющая роботу двигаться с плавностью и естественностью. Благодаря камере Intel RealSense D430 и различным датчикам, Dynamic 1 легко ориентируется в пространстве, а 8-ядерный процессор ARM обеспечивает быстрое восстановление после падений и впечатляющую скорость до 3,7 м/с.

Dynamic 1 также обладает множеством других полезных функций. Встроенная флеш-память на 64 ГБ позволяет хранить необходимую информацию, а поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2 обеспечивает быструю и надежную связь с другими устройствами. Функциональная подсветка делает Dynamic 1 еще более привлекательным и уникальным.

А благодаря энергоемкому аккумулятору емкостью 15 000 мА·ч робот может работать автономно до 90 минут, а модульная конструкция позволяет быстро заменять батареи для продолжительного использования.