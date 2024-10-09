Бренд Skyworth сделал карманный Wi-Fi роутер

Бренд Skyworth представил новый портативный Wi-Fi роутер Hi-Phi One, предназначенный для раздачи мобильного интернета.

Устройство сочетает компактные размеры с высокими техническими характеристиками, но к сожалению о дате начала продаж и стоимости новинки информацию не раскрывают.

Комплект включает базовую станцию и портативный модуль Mi-Fi, который использует SIM-карту для работы в сетях LTE и 5G. Пропускная способность портативного модуля достигает 1200 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц, а базовой станции — 2402 Мбит/с.

Hi-Phi One поддерживает Mesh Wi-Fi 6, что позволяет соединять до 64 устройств в одной сети с зоной покрытия до 1050 м². Устройство также реализует технологию Target Wake Time (TWT), оптимизирующую работу IoT-устройств.

Роутер оснащен встроенной батареей на 4500 мАч с интеллектуальным управлением питанием, обеспечивая до 8 часов автономной работы. Hi-Phi One можно использовать как пауэрбанк для зарядки других устройств.

Дизайн включает черный корпус с элементами, имитирующими натуральное дерево, и 2,4-дюймовый сенсорный экран.