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Бренд Redmi выпустил недорогой игровой монитор с точной цветопередачей

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Redmi G27Q (2025) — это бюджетный игровой монитор, представленный компанией Redmi.

Бренд Redmi выпустил недорогой игровой монитор с точной цветопередачей

Он обладает рядом особенностей, которые делают его привлекательным для экономных геймеров. Монитор имеет IPS-дисплей с диагональю 27 дюймов и разрешением 2560×1440 пикселей.

Частота обновления составляет 180 Гц, что обеспечивает плавное отображение движущихся объектов на экране. Время отклика панели составляет 1 мс, что позволяет избежать размывания и следов движения.

Одной из ключевых особенностей монитора является его цветовой охват. Он покрывает 100% гаммы sRGB и 95% DCI-P3 с точностью цветопередачи ΔE менее двух единиц.

Это делает монитор подходящим не только для игр, но и для профессиональной работы, где точность цветопередачи имеет большое значение.

Оснащение монитора также включает технологию AdaptiveSync, которая предотвращает разрывы кадров и обеспечивает более плавное воспроизведение изображения. Монитор имеет тонкие рамки с трех сторон, что создает более иммерсивный опыт во время игры или работы.

Цена Redmi G27Q (2025) в Китае составляет 124 доллара.

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