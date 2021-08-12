Бренд Realme DIZO запустит в этом месяце пару наушников TWS

Первый бренд экосистемы Realme TechLife DIZO запустил в Индии несколько продуктов, в том числе функциональные телефоны DIZO Star 300 и DIZO Star 500, умные часы, наушники TWS и наушники с шейным ободом.

В новом отчете говорится, что компания готовится выпустить больше продуктов, связанных со звуком, в конце этого месяца. Кроме того, он добавляет, что на индийском рынке появятся два настоящих беспроводных наушника.

По крайней мере, один из будущих наушников TWS от бренда DIZO будет поддерживать активное шумоподавление (ANC). Также говорят, что наушники могут иметь премиальный дизайн, но по конкурентоспособной цене на рынке.

Однако запуск настоящих беспроводных наушников на индийском рынке — не единственный запланированный выпуск продукции этого бренда. К концу этого года DIZO планирует выпустить около 20 продуктов, которые будут относиться к категории Smart Entertainment, и большинство из них будет относиться к аудио продуктам.

Он стремится стать ведущим брендом в категории TWS на индийском рынке в течение двух лет. В настоящее время бренд входит в топ-10 компаний по валовой стоимости товаров (GMV) в категории наушников на сайте Flipkart.

Источник — Astera.