Бренд POCO станет независим от Xiaomi и будет самостоятельно создавать смартфоны

О том что бренд POCO отделится от материнской компании Xiaomi сообщалось еще в начале года.

Тогда об этом сообщал директор индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн. Теперь эта информация подтверждена официально.

Пресс-служба POCO Global в социальной сети Twitter сообщила, что теперь компания будет собственными силами создавать и продвигать свои смартфоны, тогда как до этого компания выпускала модернизированные модели смартфонов Redmi.

POCO уже присутствует на 35 рынках. Самыми значимыми для компании являются индийский, испанский и итальянский рынки.

С начала основания бренда POCO на глобальном рынке было продано 6 млн устройств, из которых только модель F1 разошлась тиражом в количестве 2,5 млн ед.