Бренд Poco представил новую версию смартфона Poco M2 Reloaded

Для смартфона Poco M2 китайский бренд подготовил новую версию, которая получил приставку к названию Reloaded.

«Перезаряженная» модель по сути является обычным Poco M2, но отличается от него объёмом памяти. Стоит отметить, что Poco M2 на индийском рынке был продан в количестве более 1,3 млн экземпляров.

В версии Poco M2 Reloaded установили 4 ГБ оперативной и 64 Гб встроенной памяти, что меньше, чем у обычного смартфона, который имеет версии с 6 ГБ ОЗУ и от 64 ГБ ПЗУ.

В остальном это все тот же Poco M2, в котором установлен процессор MediaTek Helio G80, аккумулятор на 5 000 мАч, четверная камера, а также 6,53-дюймовый экран.