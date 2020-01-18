Бренд POCO отделился от Xiaomi и стал независимой компанией

Представитель индийского подразделения Xiaomi объявил, что подразделение Poco теперь является независимым брендом.

Год назад Redmi тоже стал независимым брендом, и теперь под этим именем выходят не только смартфоны, но также беспроводные наушники и телевизоры.

Одновременно с объявлением о появлении нового бренда – Poco, заработал их отдельный сайт.

Стоит отметить, что в 2018 году под брендом Poco был выпущен один смартфон — Poco F1, который в России и Европе продавали как Pocophone F1.

Напомним, недавно в Geekbench протестировали смартфон Poco X2, а он скорее всего станет первым аппаратом молодой компании. Ранее также сообщалось, что будет выпущен преемник и Pocophone F1.