Бренд POCO отделился от Xiaomi и стал независимой компанией

Бренд POCO отделился от Xiaomi и стал независимой компанией18.01.2020 11:29
Представитель индийского подразделения Xiaomi объявил, что подразделение Poco теперь является независимым брендом.
Год назад Redmi тоже стал независимым брендом, и теперь под этим именем выходят не только смартфоны, но также беспроводные наушники и телевизоры.
Одновременно с объявлением о появлении нового бренда – Poco, заработал их отдельный сайт.
Стоит отметить, что в 2018 году под брендом Poco был выпущен один смартфон — Poco F1, который в России и Европе продавали как Pocophone F1.
Напомним, недавно в Geekbench протестировали смартфон Poco X2, а он скорее всего станет первым аппаратом молодой компании. Ранее также сообщалось, что будет выпущен преемник и Pocophone F1.
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