Бренд POCO готовит свой первый планшет со стилусом и клавиатурой

У POCO будет свой планшет с клавиатурой и стилусом, и он уже прошел сертификацию

Подбренд Xiaomi, известный как POCO, готовится представить свой первый планшет на рынке. Свидетельством этого является его недавнее появление в европейской платформе сертификации EEC под названием «Tablet brand POCO model», что ясно указывает на то, что это планшет.

Кроме того, POCO также разрабатывает аксессуары для планшета. Стилус POCO с номером модели 2407CMPBCG уже был зарегистрирован в базе данных FCC в этом месяце.

Теперь тот же номер модели стилуса появился вместе с клавиатурой, которая имеет номер модели 24071KB3FG в списке IMDA. Возможно, планшет будет поставляться в комплекте с этими аксессуарами, которые можно будет приобрести отдельно.

Однако объявление не содержит дополнительной информации о самом планшете POCO или аксессуарах. Согласно предыдущим отчетам, предполагается, что планшет POCO, возможно, называемый POCO Pad, будет переименованной версией Redmi Pad Pro.

Предполагается, что планшет будет иметь 12,1-дюймовый IPS LCD экран с разрешением 2,5K и частотой обновления 120 Гц. Он будет работать на процессоре Snapdragon 7s Gen 2 с 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной памяти. Также ожидается наличие аккумулятора емкостью 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Относительно камеры, она, скорее всего, будет иметь 8-мегапиксельную фронтальную камеру и 8-мегапиксельную заднюю камеру. Другие ожидаемые функции включают ОС Android 14, аудиоразъем 3,5 мм и четырехядерные динамики.

Хотя точная дата запуска и цены пока неизвестны, факт того, что устройство и его аксессуары прошли сертификацию, указывает на то, что мы можем ожидать его выпуска в ближайшие несколько месяцев.