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Бренд Poco готовит новый оригинальный смартфон Poco M2 Pro

21.06.2020 12:16

В модельной линейке бренда пока представлены только смартфоны Poco X2 и Poco F2 Pro, которые являются копиями моделей Redmi.
Но похоже скоро линейка пополнится новым смартфоном, который предположительно получит название Poco M2 Pro. Это не будет копия уже существующего смартфона, так как готовится оригинальная модель.

По данным инсайдеров эта новинка может дебютировать уже в июле.

Стоит отметить, что бренд Poco представлен только на индийском рынке, так же как и новые модели окажутся эксклюзивом для этой страны.

Сейчас известно, что новая модель может получить процессор Snapdragon 720G, а другие характеристики будут похожи на Redmi Note 9 Pro.

При этом дизайн в модели будет оригинальным. Также в Poco намерены выпустить дешевые беспроводные наушники с названием Pop Buds, подробности о котором пока неизвестны.

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