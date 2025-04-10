Бренд Oppo в КНР представил модель ​​Find X8 Ultra с Snapdragon 8 Elite

В конце прошлого года компания Oppo выпустила смартфоны Find X8 и X8 Pro на базе процессора Dimensity 9400, а теперь к линейке присоединился Find X8 Ultra с процессором Snapdragon 8 Elite. Этот флагман обещает впечатляющие характеристики, особенно в области камеры.

Внешний вид Find X8 Ultra значительно отличается от предшественника благодаря полностью плоскому дизайну, что делает его популярным среди современных флагманов.

Он выделяется на фоне других моделей, таких как Galaxy S25 Ultra и iPhone, которые имеют закруглённые края. На устройстве есть две новые кнопки: одна в нижней части, заменяющая ползунки оповещений, и другая слева, работающая в качестве кнопки захвата.

Что касается камеры, то на задней панели расположены пять сенсоров, среди которых основной 50 МП с двухосевой стабилизацией, два перископических телеобъектива на 50 МП и сверхширокоугольная камера 50 МП с углом обзора 120°.

Для обработки изображений используется генеративный ИИ, который уточняет детализацию, особенно при съёмке с форматом.

Смартфон оснащен 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем с технологией 2K LTPO и яркостью до 2500 нит. Также модели получила ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Внутри устройства установлен аккумулятор емкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой зарядки, в том числе проводной на 100 Вт.

Защита устройства соответствует стандарту IP69, что делает его устойчивым к пыли и воде. Толщина телефона составляет 8,78 мм, вес — 226 граммов.

На данный момент Find X8 Ultra доступен только в Китае и поступит в продажу 16 апреля. Цены на различные версии различаются: