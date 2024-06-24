Бренд Nubia в начале июля представит смартфон и ноутбук

Бренд Nubia анонсировал предстоящую презентацию игрового смартфона Red Magic 9S Pro и ноутбука с видеокартой GeForce RTX 4070. Оба устройства будут представлены 3 июля в рамках мероприятия Red Magic e-Sports Universe.

Смартфон Red Magic 9S Pro будет продвигаться под слоганом «AI Evolution — больше, чем киберспорт», но конкретные детали о том, как именно будет использован искусственный интеллект в смартфоне, пока не разглашаются.

Об игровом ноутбуке Red Magic известно, что он будет оснащен процессором Intel Core i9 14-го поколения, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 и металлическим корпусом. Другие подробности о ноутбуке, включая цену, будут объявлены в ходе презентации.