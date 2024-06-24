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Бренд Nubia в начале июля представит смартфон и ноутбук

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Бренд Nubia анонсировал предстоящую презентацию игрового смартфона Red Magic 9S Pro и ноутбука с видеокартой GeForce RTX 4070. Оба устройства будут представлены 3 июля в рамках мероприятия Red Magic e-Sports Universe.

Бренд Nubia в начале июля представит смартфон и ноутбук

Смартфон Red Magic 9S Pro будет продвигаться под слоганом «AI Evolution — больше, чем киберспорт», но конкретные детали о том, как именно будет использован искусственный интеллект в смартфоне, пока не разглашаются.

Бренд Nubia в начале июля представит смартфон и ноутбук

Об игровом ноутбуке Red Magic известно, что он будет оснащен процессором Intel Core i9 14-го поколения, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 и металлическим корпусом. Другие подробности о ноутбуке, включая цену, будут объявлены в ходе презентации.

 

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