Бренд Nothing стал самым быстрорастущим брендом смартфонов на планете

Компания Nothing была названа самым быстрорастущим брендом смартфонов и беспроводных наушников в мире по версии исследования Canalys.

В первой половине 2024 года продажи смартфонов Nothing увеличились на 246%, а во втором квартале — на 693% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Такой рост связан с выходом новых моделей бюджетных смартфонов, включая Nothing Phone (2a) и CMF Phone 1.

В сегменте беспроводных наушников рост оказался еще более значительным: 331% за первое полугодие и 769% за второй квартал 2024 года.

Это объясняется успешным запуском новых моделей наушников, которые быстро завоевали популярность у пользователей.