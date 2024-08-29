Главная » Новости

Бренд Nothing стал самым быстрорастущим брендом смартфонов на планете

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Компания Nothing была названа самым быстрорастущим брендом смартфонов и беспроводных наушников в мире по версии исследования Canalys.

Бренд Nothing стал самым быстрорастущим брендом смартфонов на планете

В первой половине 2024 года продажи смартфонов Nothing увеличились на 246%, а во втором квартале — на 693% по сравнению с аналогичными периодами прошлого года.

Такой рост связан с выходом новых моделей бюджетных смартфонов, включая Nothing Phone (2a) и CMF Phone 1.

В сегменте беспроводных наушников рост оказался еще более значительным: 331% за первое полугодие и 769% за второй квартал 2024 года.

Это объясняется успешным запуском новых моделей наушников, которые быстро завоевали популярность у пользователей.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.