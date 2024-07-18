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Бренд Nothing анонсировал новый смартфон с названием Phone Plus

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Компания Nothing готовится представить новую модель своего смартфона Nothing Phone (2a) Plus. Сегодня компания официально объявила о названии нового устройства и сообщила, что его презентация состоится 31 июля.

Бренд Nothing анонсировал новый смартфон с названием Phone Plus

В официальном аккаунте компании Nothing в социальной сети X появился слоган «Plus. More. Extra» («Плюс. Больше. Экстра»).

Предположительно, новая модель будет очень похожа на предыдущий смартфон Nothing Phone (2a) по характеристикам, но получит больший экран.

Новинка уже засветилась в нескольких сертификационных базах, при этом характеристики официально пока не раскрыты.

Что касается смартфона Nothing Phone (2a), то он оснащен 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2412 × 1084 пикселей и обновлением экрана до 120 Гц.

Он также получил процессор MediaTek Dimensity 7200 Pro, основную камеру с двумя 50-мегапиксельными сенсорами и фронтальную камеру на 32 Мп.

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