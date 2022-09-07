Главная » Новости

 «Ъ»: бренд Nokia ликвидирует своё подразделение в РФ

Автор На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

Компания HMD Global намерена уйти с российского рынка и ликвидировать свое подразделение Nokia в стране.

Речь идет о подразделении ООО «Эйчэмди Мобайл Рус», о чем написал «Коммерсантъ», ссылаясь на свои источники.

Журналисты пишут, что бренд Nokia ликвидирует своё подразделение в РФ, а таким образом официально смартфоны поставляться в страну не будут.

Впрочем, и по параллельному импорту устройства вряд ли будут ввозить из-за низкой их популярности. Если говорить о кнопочных устройствах, то их ввозить не станут в связи с тем, что посредники не смогут на них заработать.

Добавлено, что доля Nokia на российском рынке составляет 0,6% в 2022 году. В данном случае указан показатель в деньгах. Кнопочные телефоны занимают 16,5%.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.