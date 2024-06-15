Бренд Motorola тизером анонсировал дебют раскладного Razr 50

Премьера нового складного смартфона серии Razr состоится 25 июня, о чем сообщила компания, опубликовав официальный тизер, в котором говорится об организации мероприятия, посвященного новинкам.

Однако конкретные модели, которые будут представлены на мероприятии, не уточняются. При этом ожидается, что на мероприятии будут показаны Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra.

Согласно инсайдерской информации, базовая модель Motorola Razr 50 будет иметь 6,9-дюймовый основной дисплей с частотой 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7300X, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Она также будет оснащена двойной тыльной камерой (50 Мп + 13 Мп).

Предполагается, что модель Razr 50 Ultra будет оснащена процессором Snapdragon 8s Gen 3 и аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Цены на эти модели пока неизвестны.