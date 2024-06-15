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Бренд Motorola тизером анонсировал дебют раскладного Razr 50

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Премьера нового складного смартфона серии Razr состоится 25 июня, о чем сообщила компания, опубликовав официальный тизер, в котором говорится об организации мероприятия, посвященного новинкам.

Бренд Motorola тизером анонсировал дебют раскладного Razr 50

Однако конкретные модели, которые будут представлены на мероприятии, не уточняются. При этом ожидается, что на мероприятии будут показаны Motorola Razr 50 и Razr 50 Ultra.

Согласно инсайдерской информации, базовая модель Motorola Razr 50 будет иметь 6,9-дюймовый основной дисплей с частотой 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 7300X, 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Она также будет оснащена двойной тыльной камерой (50 Мп + 13 Мп).

Предполагается, что модель Razr 50 Ultra будет оснащена процессором Snapdragon 8s Gen 3 и аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Цены на эти модели пока неизвестны.

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