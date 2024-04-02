Бренд Moto готовится к большой презентации смартфонов серии Moto Edge 50

После утечки изображений Moto Edge 50 Ultra, которые показали варианты цветов, в сети появились официальные видеоролики высокого разрешения, демонстрирующие дизайн и некоторые функции устройства.

Источником видео стал авторитетный сетевой информатор под ником @Evleaks.

В официальном ролике можно увидеть, что Moto Edge 50 Ultra получит металлическую рамку, тройную камеру с перископным телеобъективом и 50 Мп сенсор основной камеры.

В рекламе также стоит обратить внимание на намек реализации защиты от воды и пыли по стандарту IP68, и реализацию работы стереодинамиков.

Флагманская модель от компании Moto получит чип Snapdragon 8s Gen 3, аккумулятор на 4500 мАч, поддержку проводной зарядки 125 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Все характеристики Moto Edge 50 Ultra пока не раскрываются, но ранее сообщалось, что в устройстве установят 6,7-дюймовую панель с частотой обновления 165 Гц.

По слухам, в один день будут представлены и модели Moto Edge 50 Ultra и Moto Edge 50 Fusion, а также Moto Edge 50 Pro на базе процессора Snapdragon 7 Gen 3. Презентация всех этих смартфонов должна состоятся 3 апреля в Индии.

Источник: gizmochina