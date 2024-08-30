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Бренд Infinix презентовал смартфон ZERO 40 5G с поддержкой GoPro

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Компания Infinix представила новый смартфон под названием ZERO 40 5G, который выделяется своими особенностями. Одной из главных черт устройства является «киберспортивный» дисплей с диагональю 6,74 дюйма.

Бренд Infinix презентовал смартфон ZERO 40 5G с поддержкой GoPro

Этот AMOLED-экран имеет частоту обновления 144 Гц, разрешение Full HD+ и яркость до 1300 нит. Защита экрана обеспечивается стеклом Corning Gorilla Glass 5, а встроенный сканер отпечатков пальцев добавляет удобство.

Важной частью смартфона является его камера. Основной сенсор имеет разрешение 108 мегапикселей, дополненный 50-мегапиксельным ультрашироким объективом и 2-мегапиксельным модулем для создания эффекта размытия фона. Для селфи предусмотрена фронтальная камера на 50 мегапикселей.

Смартфон способен записывать видео в качестве 4K при 60 кадрах в секунду и поддерживает функцию видоискателя для камер GoPro.

Внутри устройства установлен процессор MediaTek Dimensity 8200, который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Пользователи могут выбрать между накопителями объемом 256 или 512 ГБ. Смартфон работает на базе Android 14 и получает два крупных обновления операционной системы и три года патчей безопасности.

Бренд Infinix презентовал смартфон ZERO 40 5G с поддержкой GoPro

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает 45-ваттную проводную зарядку и 20-ваттную беспроводную зарядку, а также функцию обратной беспроводной зарядки мощностью 10 ватт.

Помимо версии 5G, компания представила и более доступный вариант Infinix ZERO 40, который работает в сетях LTE. У него немного меньшие характеристики: частота обновления экрана составляет 120 Гц, а максимальное качество видео — 1440p при 30 кадрах в секунду.

Эта версия также не поддерживает беспроводную зарядку, а вместо процессора Dimensity 8200 используется MediaTek Helio G100, с 8 ГБ оперативной памяти.

Обе модели поступят в продажу в Малайзии 8 сентября. Infinix ZERO 40 будет продаваться по цене 279 долларов (25 500 руб.) в модификации 8/256 ГБ, а Infinix ZERO 40 5G — от 395 долларов (36 100 руб.).

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