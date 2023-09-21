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Бренд Infinix представил в России мощный и доступный камерофон ZERO 30 5G

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Компания Infinix, известная смелыми экспериментами в сегменте смартфонов, представила на российском рынке новую модель — Infinix ZERO 30 5G. По уверениям производителя, этот гаджет кардинально меняет представления о возможностях мобильной видеосъемки.

Флагман оснащен передней камерой разрешением 50 Мп, позволяющей записывать 4К-видео в 60 кадрах в секунду. До недавнего времени подобные характеристики были доступны лишь в премиальных смартфонах.

Само устройство не ограничивается только камерой — в нем установлен изогнутый AMOLED-экран с частотой 144 Гц обновления и процессор Dimensity 8020. Оперативной памяти составляет щедрые 12 Гб, что гарантирует высокую производительность.

Устройство уже можно предзаказать в России по цене 36 990 рублей. При этом в дни старта продаж компания предлагает скидку, которая позволит приобрести устройство за 32 990 рублей. Таким образом, Infinix обещает сделать профессиональную видеосъемку доступной всем пользователям.

Infinix Infinix ZERO 30 5G
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