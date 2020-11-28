Бренд Huawei лидирует по онлайн-продажам смартфонов в России

В России лидерами продаж через Интернет являются компании Huawei, Xiaomi и Samsung.

Исследовательская компания Сounterpoint Technology Market Research опубликовала результаты продаж смартфонов через розничные сети. Компания отчет представила за третий квартал текущего года.

Через интернет россияне в основном покупают смартфоны компаний Huawei, Xiaomi и Samsung. У лидера рынка в третьем квартале доля составляет 27,8%.

Компания Xiaomi заняла второю строчку с показателем 27%, а замыкает тройку Samsung с долей рынка 26,3 %.

Специалисты отметили, что доля продаж смартфонов через Интернет сейчас рекордная – 34%. Для сравнения во втором квартале доля продаж составляла 32%.

Больше всего онлайн продает группа «М.Видео-Эльдорадо» — 32,5%, второе место у «Связного» — 18,5%, а третье место у МТС с показателем 12,5 %.