Бренд Honor представил смартфон Honor X7 с процессором Snapdragon 680

Honor показала новую модель — Honor X7. Этот аппарат получил блок основной камеры в стиле Huawei P50 и процессор Snapdragon 680.

В Honor X7 разработчики решили установить 6,74-дюймовый IPS-экран с каплевидным вырезом, причем разрешение дисплея по современным меркам низкой — 720 x 1600 пикселей, соотношение сторон экрана 20 : 9.

В каплевидном вырезе экрана находится 8 Мп фронтальная камера, на задней панели размещен 48 Мп основной датчик, и три вспомогательных на 5, 2 и 2 Мп.

Аппарат получил 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, причем память можно расширить за счет карты MicroSD.

Honor X7 также оснащен аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 22,5 Вт.

Новинка от китайского производителя поступит в продажу в цветах Titanium Silver и Ocean Blue. Цену и дату старта продаж Honor X7 пока не озвучили.