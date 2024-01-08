Бренд Erazer от Lenovo представил 12,6-дюймовый планшет с АКБ на 12 000 мАч

Крупные китайские компании, включая Lenovo, следуют тенденции создания собственных брендов.

Один из таких брендов Lenovo называется Erazer, который недавно представил новый бюджетный планшет с большим экраном — Erazer K30 Pad 12,6″.

Планшет Erazer K30 имеет металлический корпус, при этом устройство тонкое — всего 7,8 мм, и легкое — весит 650 г.

Основой планшета является 12,6-дюймовый IPS LCD экран с разрешением 2560 x 1600 пикселей.

Erazer K30 Pad работает на чипсете MediaTek Helio G99 SoC. Он работает с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Планшет работает на операционной системе Android 13.

Устройство оснащено 13-мегапиксельной задней и 8-мегапиксельной фронтальной камерами. Оно поддерживает 4G, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и USB Type-C. Есть слот для карт microSD емкостью до 512 ГБ и четырехканальные динамики, но отсутствует разъем для наушников.

Батарея планшета емкостью 12 000 мАч поддерживает зарядку USB PD до 18 Вт. Цена Erazer K30 Pad 12,6″ составляет около $ 280 за версию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. На данный момент планшет доступен для предзаказа в интернет-магазине JD Lenovo.