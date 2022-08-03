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Бренд Caviar представил кастомизированный золотой самокат за 3 млн рублей

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Российская компания решила выпустить самокат, который основан на модели DUALTRON X2 от компании Minimotors.

Как рассказали в Caviar, они создали кастомизированный золотой самокат, покупка которого обойдется в три миллиона рублей. Для создания одного такого самоката потребуется два месяца.

Часть деталей самоката будет выполнена из золота. Оформить предварительный заказ на новинку можно уже сейчас, причем каждому участнику предзаказа обещают подарить смартфон iPhone 14.

Также в сообщении компании отметили:

«В настоящее время инженеры Caviar заняты отработкой технических деталей самоката. До конца лета планируется завершить конструкторские работы, а сами устройства поступят в продажу уже в октябре 2022 года».

Бренд Caviar представил кастомизированный золотой самокат за 3 млн рублей Бренд Caviar представил кастомизированный золотой самокат за 3 млн рублей

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