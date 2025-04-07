Бренд Casio выпустил полупрозрачные часы G-Shock GA2100

Часы Casio серии G-Shock GA2100 получили полупрозрачный летний дизайн в трех новых цветах для рынков США, Великобритании и ЕС.

Модели GA2100BM-7A2, 7A5 и 7A8 имеют прозрачные корпуса и ремешки, а также циферблаты небесно-голубого, розового и серебристого оттенков.

Основной дизайн GA2100 остался прежним с восьмиугольной формой и углеродным корпусом, однако полупрозрачные элементы придают им легкость и сезонный вид.

Часы прочные: они устойчивы к ударам, водонепроницаемы до 200 метров и имеют функции мирового времени, секундомера, таймера и двойной светодиодной подсветки. Батарея работает до трех лет.

Новые модели стоят 130 долларов в США, 99,90 фунтов в Великобритании и 129 евро во Франции. Они также входят в коллекции G-Shock Flame Inside и Oasis of Day and Night.

Кроме того, Casio выпустила новую серию G-Shock Move GMDB300SC в США по цене 120 долларов, доступную в бирюзовом, кораллово-оранжевом и белом цветах.

Эти фитнес-часы имеют прочный корпус, шагомер с Bluetooth и водонепроницаемость до 200 метров, а батареи хватает на 2 года.