Бренд Anker создал пауэрбанк с функцией подставки для iPhone

Компания Anker представила новый портативный аккумулятор под названием Zolo Power Bank, который одновременно выполняет функцию подставки для смартфонов. Этот аксессуар ориентирован в первую очередь на пользователей iPhone с беспроводной зарядкой MagSafe, однако также совместим с другими устройствами, которые имеют USB-разъёмы.

Zolo Power Bank предлагает ёмкость 10 000 мАч, что позволяет заряжать устройства несколько раз без подзарядки самого пауэрбанка. Выходная мощность достигает 30 Вт при зарядке одного устройства, а если одновременно подключить два, мощность будет делиться между ними. Это делает его удобным для использования с несколькими гаджетами, такими как смартфоны, наушники или планшеты.

Особенностью Zolo Power Bank является магнитная площадка MagSafe, которая обеспечивает зарядку iPhone мощностью 7,5 Вт. По заявлениям производителя, этот пауэрбанк способен зарядить iPhone 15 Pro на 57% всего за 30 минут, что делает его отличным вариантом для быстрого восстановления заряда в дороге.

Кроме своих зарядных функций, Zolo Power Bank оснащён регулируемой ножкой, что позволяет использовать его как подставку для смартфонов. Это особенно удобно при просмотре видео или видеозвонках, так как устройство можно установить под удобным углом. Размеры пауэрбанка составляют 17,02 x 11,43 x 6,86 см, а вес — 290 граммов, что делает его достаточно компактным для переноски в сумке.

Anker Zolo Power Bank уже поступил в продажу в США по цене 49 долларов.