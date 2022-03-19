Бразильский суд обязал Apple и Google заблокировать Telegram из-за дезинформации

По сообщению Reuters , судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес приказал Apple и Google помочь заблокировать доступ к приложению для обмена сообщениями Telegram в стране . Запечатанный приказ, вынесенный сегодня, требует, чтобы бразильское телекоммуникационное агентство Anatel официально приостановило работу Telegram до тех пор, пока оно не выполнит местные распоряжения и не выплатит ряд штрафов. Эта новость последовала за обвинениями в том, что Telegram не смог помешать пользователям распространять дезинформацию , поскольку он стал коммуникационным центром для президента Жаира Болсонару.

Ранее в этом году бразильские власти пригрозили приостановить Telegram , заявив, что он не ответил на запросы о борьбе с ложной информацией о выборах. Telegram отреагировал в феврале , удалив три канала американского бразильского блогера Аллана душ Сантуша, сторонника Болонару, за якобы распространение дезинформации и подстрекательство к насилию. Однако, согласно описанию Ассошиэйтед Пресс сегодняшнего приказа, Мораес заявил, что компания отказалась сотрудничать с властями. Судя по всему, приказ дает Apple, Google и местным операторам связи пять дней на блокировку Telegram, а у Anatel есть 24 часа на официальную приостановку.

Представитель Google Фредерико Курсино подтвердил The Verge по электронной почте, что компания «получила постановление Верховного суда в отношении приложения для обмена сообщениями Telegram в Бразилии», но «поскольку дело закрыто, мы не будем комментировать». Apple и Telegram не сразу ответили на запросы о комментариях.

Telegram попал в перестрелку между Верховным судом и Болсонару, в отношении которого суд ведет расследование якобы за утечку полицейских документов и комментарии, ложно связывающие СПИД с вакциной против COVID-19. (Болсонару, в свою очередь, призвал к импичменту Мораеса.) Но приложение было подвергнуто критике в других местах за то, что оно предлагало убежище, где крайне правые политические деятели могут публиковать ложную информацию и разжигать ненависть, чтобы избежать деплатформирования таких сервисов, как Facebook и Twitter, которые являются частью Telegram заявил о своей приверженности отказу от требований государственной цензуры. В России его запретили за отказ делиться ключами шифрования в антитеррористических расследованиях, хотя этот запрет был снят в 2020 году .. Между тем, правовая система Бразилии ранее распорядилась заблокировать конкурента Telegram WhatsApp, но запреты оказались недолгими.