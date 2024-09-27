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Браузер Mozilla Firefox следит за пользователями без их разрешения

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Специалисты заявили, что браузер Mozilla Firefox стал инструментом слежки за пользователями без их согласия. Это утверждение сделал Макс Шремс, основатель правозащитной группы NOYB.

Он отметил, что новый инструмент «атрибуции с сохранением конфиденциальности» собирает данные о пользователях и отправляет их третьим лицам, не уведомляя об этом.

В NOYB считают, что Firefox стал инструментом для сбора данных, которые затем продаются владельцам веб-сайтов. Однако в Mozilla утверждают, что новый инструмент помогает сайтам анализировать рекламу, не собирая информацию о конкретных пользователях.

Представители NOYB подчеркивают, что такая функция нарушает права пользователей на конфиденциальность согласно европейским законам. Они призвали Mozilla отключить эту опцию по умолчанию и предупреждать пользователей о сборе данных.

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