Главная » Новости

Браузер Internet Explorer с 14 февраля исчезнет из большинства версий ОС Windows 10

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Microsoft браузер Internet Explorer запустила еще в 1995 году, до середины 2000-х годов этот браузер был самым популярным в мире, но это продолжалось до выхода Google Chrome.

Microsoft лишила операционную систему Windows 10 браузера Internet Explorer. Это произошло 14 февраля, и вместо этого в ОС будет специальная версия под названием LTSC, которая создана специально для медицинского оборудования, банкоматов и торговых аппаратов, а также ОС Windows 10 для китайского рынка.

О том, что Internet Explorer прекратят поддерживать стало известно еще летом прошлого года, вместо него Microsoft заявила, что будет развивать собственный браузер Edge.

Internet Explorer
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.