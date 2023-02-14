Браузер Internet Explorer с 14 февраля исчезнет из большинства версий ОС Windows 10

Microsoft браузер Internet Explorer запустила еще в 1995 году, до середины 2000-х годов этот браузер был самым популярным в мире, но это продолжалось до выхода Google Chrome.

Microsoft лишила операционную систему Windows 10 браузера Internet Explorer. Это произошло 14 февраля, и вместо этого в ОС будет специальная версия под названием LTSC, которая создана специально для медицинского оборудования, банкоматов и торговых аппаратов, а также ОС Windows 10 для китайского рынка.

О том, что Internet Explorer прекратят поддерживать стало известно еще летом прошлого года, вместо него Microsoft заявила, что будет развивать собственный браузер Edge.