Браузер Google Chrome скоро прекратит работать на компьютерах старше 2005 года

Браузер Google Chrome скоро прекратит работать на компьютерах старше 2005 года09.02.2021 01:08
Команда разработчиков Chromium сообщила, что скоро браузер Google Chrome прекратит работать на компьютерах, а также ноутбуках старше 2005 года.
После выхода нового обновления — Chrome 89, прекратится поддержка архитектуры x86.
Все процессоры, не поддерживающие команды Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), больше не смогут работать с ядром браузера. В основном такие чипы выпускались до 2005 года.
Новые ограничения коснутся только операционной системы Windows, так как ОС ChromeOS, Android и Mac уже работают с процессорами с поддержкой SSE3.
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