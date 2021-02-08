Браузер Google Chrome скоро прекратит работать на компьютерах старше 2005 года

Команда разработчиков Chromium сообщила, что скоро браузер Google Chrome прекратит работать на компьютерах, а также ноутбуках старше 2005 года.

После выхода нового обновления — Chrome 89, прекратится поддержка архитектуры x86.

Все процессоры, не поддерживающие команды Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), больше не смогут работать с ядром браузера. В основном такие чипы выпускались до 2005 года.

Новые ограничения коснутся только операционной системы Windows, так как ОС ChromeOS, Android и Mac уже работают с процессорами с поддержкой SSE3.