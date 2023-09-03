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Браузер Google Chrome получил функцию копирования кадра из видео

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В браузере Google Chrome появилась новая функция под названием «Копировать видеокадр,» которая обеспечивает возможность прямого копирования кадра из видео без необходимости создавать скриншот. Это избавляет от получения изображений низкого качества и удаления элементов управления видеопроигрывателя. Чтобы воспользоваться этой функцией в YouTube, нужно остановить видео, выполнить двойной щелчок правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Копировать видеокадр» из меню.

Браузер Google Chrome получил функцию копирования кадра из видео

Однако стоит отметить, что данная функция не работает так же эффективно на других видеоплатформах, таких как потоковые сервисы. Кроме того, скопированный кадр сохраняется в буфере обмена и не может быть непосредственно сохранен на рабочем столе. Пользователи могут вставить скопированное изображение, например, в Google Документы или в приложение «Заметки» на устройствах Apple.

Следует отметить, что на данный момент функция «Копировать видеокадр» не является универсальным инструментом и не получила широкого распространения. Возможно, в будущем она будет доработана и станет более удобной для использования.

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