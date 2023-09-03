Браузер Google Chrome получил функцию копирования кадра из видео

В браузере Google Chrome появилась новая функция под названием «Копировать видеокадр,» которая обеспечивает возможность прямого копирования кадра из видео без необходимости создавать скриншот. Это избавляет от получения изображений низкого качества и удаления элементов управления видеопроигрывателя. Чтобы воспользоваться этой функцией в YouTube, нужно остановить видео, выполнить двойной щелчок правой кнопкой мыши и выбрать опцию «Копировать видеокадр» из меню.

Однако стоит отметить, что данная функция не работает так же эффективно на других видеоплатформах, таких как потоковые сервисы. Кроме того, скопированный кадр сохраняется в буфере обмена и не может быть непосредственно сохранен на рабочем столе. Пользователи могут вставить скопированное изображение, например, в Google Документы или в приложение «Заметки» на устройствах Apple.

Следует отметить, что на данный момент функция «Копировать видеокадр» не является универсальным инструментом и не получила широкого распространения. Возможно, в будущем она будет доработана и станет более удобной для использования.