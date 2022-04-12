Браузер DuckDuckGo для Mac запускается в бета-версии с упором на конфиденциальность и скорость

DuckDuckGo сегодня запускает совершенно новый браузер для macOS в бета-версии, который представляет собой «универсальное решение для обеспечения конфиденциальности для повседневного просмотра без сложных настроек, просто беспроблемный приватный опыт», призванный конкурировать с Safari от Apple и Chrome от Google на Mac.

Основываясь на успехе браузера DuckDuckGo на iPhone , DuckDuckGo на Mac включает ряд функций конфиденциальности. Во-первых, DuckDuckGo говорит, что его браузер на macOS имеет «мощный блокировщик трекеров», защиту электронной почты и многое другое, и все это встроено без каких-либо условий.

Помимо конфиденциальности, DuckDuckGo для macOS в бета-версии «действительно быстр». Согласно тестам, проведенным DuckDuckGo, он использует на 60% меньше данных, чем Chrome, и быстрее, чем Chrome, в некоторых тестах производительности графики.