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Браузер Google Chrome на Android перестал обновляться у пользователей в России

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С 9 мая российские пользователи стали сообщать, что не могут обновить мобильный браузер Chrome для операционной системы Android.
Помимо того, что не обновляется Google Chrome, невозможно пока обновить и системный компонент Android System WebView, через который происходит открытие страниц в приложениях.

При попытке обновить приложение на экране смартфона пользователю высвечивается сообщение «Не удаётся скачать приложение».

Некоторые сообщили, что им удалось обновить мобильный браузер Chrome для операционной системы Android через VPN.

Официально Google ничего не сообщала об ограничениях по обновлению Chrome и компонента Android System WebView.

Android chrome
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