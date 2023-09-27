Браслет Xiaomi Smart Band 8 в России оценен в 3500 рублей

Xiaomi представила свой новый фитнес-трекер Smart Band 8, который на китайском рынке носит название Mi Band 8. Браслет оснащен целым рядом датчиков для мониторинга показателей здоровья, включая сердечный ритм, насыщение крови кислородом, качество сна и менструальный цикл. Смарт-браслет также измеряет уровень стресса и максимальное потребление кислорода VO2 Max.

Одной из интересных особенностей является режим «pebble clip», позволяющий крепить браслет к обуви для точного отслеживания беговых тренировок. Smart Band 8 предоставляет более 150 спортивных режимов и встроенные игры вроде Судоку и 2048.

От одного заряда устройство может работать до 16 дней с выключенным режимом Always On Display. Полная зарядка занимает около 60 минут. Цена на Smart Band 8 в Европе составляет €40. В России новинку оценили в 3500 рублей.