BQ расширит список российского ПО на смартфонах

Российская компания BQ, которая занимается выпуском смартфонов, аксессуаров для них и телевизорами, подержала инициативу по установке российского ПО на смартфоны.

Напомним, с 1 июля 2020 года на смартфонах и планшетах продаваемых в РФ обязательно должно быть установлено программное обеспечения, разработанное отечественными компаниями.

BQ уже с 2015 года на выпускаемые аппараты устанавливает программу благотворительного фонда «Подари Жизнь», поисковик от «Яндекса» и браузер.

С 1 июля на смартфонах еще появится антивирус, российские социальные сети, мессенджеры, облачное хранилище и сервис «Госуслуги», а также приложение Mir Pay.