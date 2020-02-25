BQ расширит список российского ПО на смартфонах

BQ расширит список российского ПО на смартфонах25.02.2020 19:48
Российская компания BQ, которая занимается выпуском смартфонов, аксессуаров для них и телевизорами, подержала инициативу по установке российского ПО на смартфоны.
Напомним, с 1 июля 2020 года на смартфонах и планшетах продаваемых в РФ обязательно должно быть установлено программное обеспечения, разработанное отечественными компаниями.
BQ уже с 2015 года на выпускаемые аппараты устанавливает программу благотворительного фонда «Подари Жизнь», поисковик от «Яндекса» и браузер.
С 1 июля на смартфонах еще появится антивирус, российские социальные сети, мессенджеры, облачное хранилище и сервис «Госуслуги», а также приложение Mir Pay.
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