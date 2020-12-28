BQ представляет свой самый большой телевизор BQ 75FSU15B: 75 дюймов с разрешением 4K

BQ представляет свой самый большой телевизор BQ 75FSU15B: 75 дюймов с разрешением 4K28.12.2020 16:22
Компания BQ выпустила в России свой флагманский смарт-телевизор — модель 75FSU15B, поддерживающая формат 4K. Новинка оснащена большим дисплеем с диагональю 75 дюймов и разрешением 3840 × 2160 пикселей.
Примененная матрица обеспечивает воспроизведение более миллиарда цветовых оттенков. Яркость составляет 400 кд/м2, контраст — 5000:1. Устройство заключено в корпус с тонкими металлическими рамками.
В телевизоре есть двухдиапазонный беспроводной адаптер Wi-Fi и контроллер Bluetooth. Есть три интерфейса HDMI, а также два порта USB, к которым можно подключать внешние накопители, клавиатуру или мышь. Встроенная аудиосистема с двумя динамиками обладает общей мощностью 20 Вт.
В новинке используется программная платформа AOSP 9.0 с фирменной оболочкой BQ Launcher. С его помощью можно быстро найти нужный контент внутри множества установленных приложений, не открывая каждое из них. В то же время система рекомендаций сама предложит видеоролики на основе ранее просмотренных фильмов, шоу или сериалов.
Купить новинку можно по цене 949,06 $.
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