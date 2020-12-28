BQ представляет свой самый большой телевизор BQ 75FSU15B: 75 дюймов с разрешением 4K

Компания BQ выпустила в России свой флагманский смарт-телевизор — модель 75FSU15B, поддерживающая формат 4K. Новинка оснащена большим дисплеем с диагональю 75 дюймов и разрешением 3840 × 2160 пикселей.

Примененная матрица обеспечивает воспроизведение более миллиарда цветовых оттенков. Яркость составляет 400 кд/м2, контраст — 5000:1. Устройство заключено в корпус с тонкими металлическими рамками.

В телевизоре есть двухдиапазонный беспроводной адаптер Wi-Fi и контроллер Bluetooth. Есть три интерфейса HDMI, а также два порта USB, к которым можно подключать внешние накопители, клавиатуру или мышь. Встроенная аудиосистема с двумя динамиками обладает общей мощностью 20 Вт.

В новинке используется программная платформа AOSP 9.0 с фирменной оболочкой BQ Launcher. С его помощью можно быстро найти нужный контент внутри множества установленных приложений, не открывая каждое из них. В то же время система рекомендаций сама предложит видеоролики на основе ранее просмотренных фильмов, шоу или сериалов.

«Элегантный корпус телевизора BQ 75FSU15B идеально подчеркнет изысканность вашего интерьера. Телевизор будет отлично смотреться как на стене, так и на любой твердой поверхности», — утверждает разработчик.