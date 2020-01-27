BQ представила новый недорогой смартфон BQ 6424L Magic O

BQ представила новый недорогой смартфон BQ 6424L Magic O27.01.2020 22:49
Российская компания BQ расширила свой модельный ряд смартфонов новым недорогим аппаратом BQ 6424L Magic O.
Это уже современный смартфон с отверстием в экране под фронтальную камеру, тройным модулем основной камеры и NFC.
Новинка в магазинах предлагается за 8 490 рублей.
BQ 6424L Magic O получил безрамочный 6,35-дюймовый дисплей с разрешением 1560х720 пикселей.
В его верхнем левом углу есть отверстие под фронтальный фотодатчик, который можно использовать для разблокировки по лицу.
На тыльной стороне устройства расположена тройная камера с основным модулем Sony IMX214 на 13 Мп. Также на задней панели установлен сканер отпечатка пальца.
В основе BQ 6424L Magic O лежит процессор MediaTek MT6763V с 3 ГБ оперативной памяти, тогда как флеш-накопитель в новинке на 32 ГБ. Основную память можно расширит картой памяти емкостью до 128 ГБ.
За автономность BQ 6424L Magic O отвечает батарея на 3900 мАч, причем смартфон обладает функцией обратной зарядки, поэтому через него можно заряжать другие устройства.
BQ 6424L Magic O будет предлагаться с операционной системой Android 9.0. В магазинах предложат три расцветки: темно-синяя, красная и ультрафиолетовый градиент.
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