Бот в Telegram может помогать мошенникам подменять номер и голос при звонке

В Telegram появился платный бот, который позволяет мошенникам менять номер телефона и голос собеседника.

Как сообщает глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд, после оплаты за использование бота мошенникам становится доступен полный функционал надстройки, в которой можно изменять номер телефона, а также голос собеседника.

Особенность бота заключается в том, что злоумышленнику не нужно выходить из приложения, чтобы подменить номер, который будет отображаться другим.

Таким образом, звонящий в Telegram может выдать себя за друга или родственника, и попытаться выманить у жертвы денег.

Сейчас злоумышленники с помощью бота совершают звонки под видом представителей банка и пытаются уговорить перевести деньги на их счет.