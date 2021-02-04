Бот в Telegram может помогать мошенникам подменять номер и голос при звонке

Бот в Telegram может помогать мошенникам подменять номер и голос при звонке04.02.2021 19:39
В Telegram появился платный бот, который позволяет мошенникам менять номер телефона и голос собеседника.
Как сообщает глава отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд, после оплаты за использование бота мошенникам становится доступен полный функционал надстройки, в которой можно изменять номер телефона, а также голос собеседника.
Особенность бота заключается в том, что злоумышленнику не нужно выходить из приложения, чтобы подменить номер, который будет отображаться другим.
Таким образом, звонящий в Telegram может выдать себя за друга или родственника, и попытаться выманить у жертвы денег.
Сейчас злоумышленники с помощью бота совершают звонки под видом представителей банка и пытаются уговорить перевести деньги на их счет.
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