Boston Dynamics выпустила новейшее поколение робота Atlas

Boston Dynamics, дочерняя компания Hyundai, представила нового робота Atlas второго поколения. Он полностью электрический и отличается устойчивостью и гибкостью.

Робот имеет круглую голову с кольцевой подсветкой, за которой скрываются 8 камер и датчиков для ориентации в пространстве.

Новый Atlas разработан на основе десятилетий исследований и представляет собой самого динамичного человекоподобного робота в мире. Видео показывает, как робот поднимается с помощью одного вращения обеих ног.

Новые Atlas уже используются на заводах Hyundai и будут полезны как в повседневной жизни, так и в промышленности.