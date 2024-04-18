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Boston Dynamics выпустила новейшее поколение робота Atlas

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Boston Dynamics, дочерняя компания Hyundai, представила нового робота Atlas второго поколения. Он полностью электрический и отличается устойчивостью и гибкостью.

Boston Dynamics выпустила новейшее поколение робота Atlas

Робот имеет круглую голову с кольцевой подсветкой, за которой скрываются 8 камер и датчиков для ориентации в пространстве.

Новый Atlas разработан на основе десятилетий исследований и представляет собой самого динамичного человекоподобного робота в мире. Видео показывает, как робот поднимается с помощью одного вращения обеих ног.

Новые Atlas уже используются на заводах Hyundai и будут полезны как в повседневной жизни, так и в промышленности.

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