Boston Dynamics представил танцующего мохнатого робота-пса Sparkles

Boston Dynamics, ведущая компания в области разработки робототехники, представила нового мохнатого робопса по имени Sparkles, который обладает удивительной способностью танцевать.

Этот робот-пес является настоящей сенсацией благодаря своей способности исполнять сложные хореографии вместе с оригинальным роботом-псом Spot.

Sparkles наряжен в специальный костюм, который делает его похожим на огромную игрушечную собаку. Это создает удивительный эффект и делает его еще более привлекательным для зрителей.

Разработчики Boston Dynamics заявили, что Sparkles был создан для исследования «пересечений робототехники, искусства и развлечений», и его танцевальные выступления являются ярким примером этого.

Однако, чтобы Sparkles мог танцевать, был разработан специальный инструмент под названием Choreographer. Этот инструмент позволяет создавать и управлять движениями робота под музыку через API Spot. Choreographer, доступный для клиентов в сфере медиа и развлечений, позволяет хореографам и программистам работать вместе, чтобы создавать потрясающие танцевальные выступления.

Choreographer анализирует физические возможности Spot и окружающую среду, чтобы обеспечить баланс и гармоничность движений. Благодаря этому инструменту, Sparkles может выполнить заданные шаги и создать потрясающий танец, который поразит зрителей.

Представители Boston Dynamics отмечают, что Sparkles обладает уникальным спортивным интеллектом, который позволяет ему выполнить даже физически невозможные задачи. Например, если робот столкнется с проблемой, такой как скользкий пол, он сам найдет возможное движение, наиболее похожее на то, что было запрошено. Это подобно тому, как танцор-человек сам адаптируется к ситуации и выполняет движения, чтобы сохранить грацию и элегантность.