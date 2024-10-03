Bose выпустила алюминиевую Bluetooth-колонку с винтажным дизайном

Компания Bose анонсировала новую Bluetooth-колонку SoundLink Home, дизайн которой напоминает радиоприёмник. За винтажную новинку компания просит 219 долларов, а это чуть меньше 21 000 рублей.

Корпус SoundLink Home изготовлен из анодированного алюминия, а динамик покрыт тканью. Кнопки управления расположены на верхней панели, что усиливает сходство с классическим радиоприёмником. В колонке есть микрофон и поддержка работы с голосовыми помощниками.

Аккумулятор обеспечивает до 9 часов работы, а для полной зарядки потребуется 4 часа. Колонка поддерживает Bluetooth 5.3 для подключения к источникам звука. Кроме того, можно соединить две такие модели для работы в стереорежиме.