Bose представляет свою самую большую Bluetooth-колонку SoundLink Max

Bose утверждает, что SoundLink Max обеспечивает расширенную стереосистему и впечатляющие басы, несмотря на свои размеры.

Bose представила свой самый большой Bluetooth-динамик SoundLink Max. Этот динамик обладает званием самого крупного Bluetooth-динамика на рынке.

Он имеет ширину 26 см и вес менее 2,27 кг. Несмотря на свои габариты, SoundLink Max соответствует стандарту IP67, обеспечивая водонепроницаемость, пыле- и ударопрочность. Кроме того, он поддерживает последний стандарт Bluetooth 5.3.

SoundLink Max обещает высокое качество звука благодаря трем преобразователям и двум специальным пассивным излучателям.

Он поддерживает адаптивный кодек aptX для улучшения качества потоковой передачи и совместим со звуком Qualcomm Snapdragon, что обеспечивает точность звучания и динамическую регулировку битрейта.

Для удобства использования динамик оснащен съемной веревочной ручкой и дополнительным плечевым ремнем. Кроме того, он может служить мобильным источником питания для ваших устройств. В плане подключений SoundLink Max предлагает порт USB-C и аудиоразъем AUX.

В США новинка выйдет в синем и черном цветах уже 16 мая. Заявленная стоимость 399 долларов или почти 37 000 рублей.