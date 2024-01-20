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Bose и Kith выпустили лимитированные наушники Bose Ultra Open

Автор На чтение 1 мин Просмотров 12 Опубликовано

Bose и Kith представили наушники Bose Ultra Open, которые будут выпущены в ограниченном количестве.

Производитель утверждает, что это «революционные носимые аудиоустройства, которые не только звучат потрясающе, но и выглядят стильно, позволяя вам наслаждаться музыкой, не пропуская при этом происходящее вокруг вас».

Bose и Kith выпустили лимитированные наушники Bose Ultra Open

Новые наушники Bose Ultra Open будут доступны по цене 300 долларов с понедельника, 22 января, в крайне ограниченном количестве исключительно на сайте Kith.com и в некоторых магазинах Kith.

Bose Ultra Open имеют инновационную форму манжеты с гладкими закругленными краями и новой отделкой. Они крепятся особым способом, что делает их больше похожими на модный аксессуар, а не на обычное носимое аудиоустройство.

Bose и Kith выпустили лимитированные наушники Bose Ultra Open

Они доступны в матовом черном цвете, разработанном совместно двумя брендами, а на каждом наушнике изображен уникально измененный логотип Kith, написанный буквами Bose.

 

Bose и Kith выпустили лимитированные наушники Bose Ultra Open

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