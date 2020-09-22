Bose анонсирует Sleepbuds II с улучшенным дизайном

Почти год назад Bose объявила, что прекращает выпуск наушников Sleepbuds из-за проблем с аккумулятором. В отличие от обычных наушников, наушники Sleepbuds не воспроизводили вашу собственную музыку; они были разработаны, чтобы удобно сидеть в ушах на ночь и проходить через библиотеку специально составленных треков, которые маскируют шумы, которые могут нарушить время сна.

Теперь Bose готов попробовать еще раз — и компания, кажется, уверена, что на этот раз все сделала правильно. Sleepbuds II поступят в продажу 6 октября по цене 249,95 долларов. Предварительные заказы начинаются сегодня. У них сверхлегкая конструкция, новые патентованные ушные вкладыши для удобного ношения на всю ночь и расширенный список из 35 треков, предназначенных для «прикрытия и устранения» шума от соседей, уличного движения, собак и прочего ночного шума. неприятности, с которыми вы можете иметь дело.

Как и в первый раз, 250 долларов кажутся довольно дорогими для продукта в этой нише, но Bose заявляет, что приложила кропотливые исследования и разработки в Sleepbuds II.

«В Bose Sleepbuds II используются достижения в нашей запатентованной технологии маскировки шума, потому что скрытие звука — а не его устранение — лучше для сна», — сказал в сегодняшнем пресс-релизе Стив Ромайн, глава отдела здравоохранения Bose. Bose заявляет, что провела исследование, чтобы подтвердить утверждения о том, что Sleepbuds II действительно улучшает сон для большинства людей, которые их пробуют.

В обновленном приложении Bose Sleep есть 14 треков, предназначенных для маскировки шума, которые отражают частоты вечерних сбоев, таких как шаги, храп партнеров и холостые двигатели за окном вашей спальни. Но есть также 15 «Природных пейзажей», которые помогут успокоить ваш разум и снизить уровень стресса перед сном.

Каждый наушник Sleepbuds II имеет глубину четверти дюйма, поэтому люди, которые спят на боку, могут удобно носить их, положив голову на подушку. Теперь существует «антифрикционное» покрытие, которое, по словам Бозе, предотвратит скрип, если корпус будет тереться о ткань. А в Sleepbuds II используется новая антенна для улучшенного и стабильного соединения с вашим телефоном.

Батарея стала недостатком для Sleepbuds первого поколения, и Bose утверждает, что в ней используется новая NiMH батарея, рассчитанная на 10 часов воспроизведения. (Алюминиевый зарядный футляр рассчитан на дополнительные 30 часов.) Вы можете хранить до 10 треков из приложения для сна прямо на наушниках, и они имеют рейтинг IPX4 по устойчивости к воде и поту.

Для Bose сентябрь выдался напряженным: компания уже анонсировала наушники QuietComfort, спортивные наушники и три новые пары солнцезащитных очков Frames audio.