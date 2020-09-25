Bosch разработала самый быстрый тест на COVID-19 в мире

В немецкой компании уверены, что их разработка будет полезной для мест мобильного тестирования, когда требуется оперативный результат.

В немецкой компании рассказали, что им удалось создать тест на основе PCR, который позволит узнать результат уже через 39 минут.

Такой тест становится самым быстрым в мире, основанным на методе полимеразной цепной реакции.

Прибор, выявляющий возбудителя SARS-CoV-2, носит название Vivalytic, и как уверены в компании, он может быть использован в аэропортах, на автостоянках и других местах, где требуется получение оперативного результата.

Аналитический прибор Bosch разрабатывала при поддержке министерства образования и науки, и он уже доступен в Европе.

Точность новинки составляет 98%, при этом в немецкой компании заявляют, что продолжат ее улучшать.