Главная » Новости

Bork представил кухонную скалку стоимостью в 19 тыс. рублей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Бренд Bork представил новую кухонную скалку, которая привлекла внимание своей высокой ценой.

Bork представил кухонную скалку стоимостью в 19 тыс. рублей

Эта скалка выполнена из массива американского ореха Каналетто и стоит 19 000 рублей. Она отличается элегантным дизайном и имеет глубокий шоколадный оттенок.

Производитель позиционирует эту скалку как «практичное произведение искусства на вашей кухне». В комплекте со скалкой идет минималистичная подставка, которая придает аксессуару статус арт-объекта.

Bork представил кухонную скалку стоимостью в 19 тыс. рублей

Сама скалка весит 810 граммов и изготовлена в Италии. Ее можно приобрести на официальном сайте Bork.

Кроме скалки, бренд Bork предлагает также деревянную салфетницу за 36 000 рублей и штамп для равиоли за 12 000 рублей.

Источник

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.