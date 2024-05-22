Bork представил кухонную скалку стоимостью в 19 тыс. рублей

Бренд Bork представил новую кухонную скалку, которая привлекла внимание своей высокой ценой.

Эта скалка выполнена из массива американского ореха Каналетто и стоит 19 000 рублей. Она отличается элегантным дизайном и имеет глубокий шоколадный оттенок.

Производитель позиционирует эту скалку как «практичное произведение искусства на вашей кухне». В комплекте со скалкой идет минималистичная подставка, которая придает аксессуару статус арт-объекта.

Сама скалка весит 810 граммов и изготовлена в Италии. Ее можно приобрести на официальном сайте Bork.

Кроме скалки, бренд Bork предлагает также деревянную салфетницу за 36 000 рублей и штамп для равиоли за 12 000 рублей.

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