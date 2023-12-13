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Бонусные карты любых магазинов теперь в приложении «Сбербанк онлайн» для Android

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Приложение «СберБанк Онлайн» для Android расширило свой функционал в новой версии 15.2.

Теперь пользователи могут сохранять бонусные карты в разделе «Кошелек» > «Бонусные карты». Они могут добавлять карты различных магазинов из специального списка, поддерживаемого приложением.

Процесс сохранения карт сделан максимально простым, для этого достаточно отсканировать штрихкод или QR-код с физической карты с помощью камеры смартфона. Полученные данные сохраняются в приложении для дальнейшего использования.

Доступ к сохраненным картам осуществляется через ярлык SberPay, который может быть размещен на рабочем столе смартфона. Важно отметить, что новая функция работает даже без подключения к интернету.

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